Демократы назвали имена лидеров «пропутинской фракции» среди республиканцев

Лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис обвинил экс-президента США Дональда Трампа и журналиста Такера Карлсона в росте антиукраинских настроений в Конгрессе США. Как сообщает The Hill, он назвал их «лидерами пропутинской фракции» в Республиканской партии.

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Издание напомнило, что выделение помощи Украине откладывалось в палате представителей в течение нескольких месяцев. Принятие документа блокировали члены республиканской партии, которые отказались одобрять расходы на помощь другим странам без проведения реформ в области безопасности американских границ.

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Демократы считают, что именно Трамп дал указание законодателям не принимать законопроект. В частности, ему якобы следует спикер палаты представителей Майк Джонсон, который отказывался выносить на голосование документ о новом пакете помощи Украине. Джеффрис дал понять, что если Джонсон изменит свою позицию, то демократическая часть палаты не будет требовать его отставки. Он отметил, что на закрытом собрании подобный вопрос пока не поднимался.