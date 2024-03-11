Немецкие мэры призвали построить сотни бункеров на случай войны

Местные советы Германии призвали правительство потратить миллиарды евро на строительство новой системы бункеров и сирен воздушной тревоги на случай войны. Об этом пишет The Telegraph.

Глава Ассоциации немецких советов Андре Берхеггер заявил, что на бункеры и системы оповещения необходимо тратить не менее одного миллиарда евро в течение каждого из следующих десяти лет.

Во время холодной войны в Германии построили более двух тысяч бункеров, но лишь 600 из них сохранили свои функции. Они могут предоставить убежище примерно 500 тысячам человек.

«Нам необходимо срочно вернуть в эксплуатацию вышедшие из употребления бункеры и построить новые, современные убежища», - призвал Берхеггер.

По его словам, годы мира после холодной войны сделали немцев «немного беззаботными», но украинский кризис показал, что «уровень угрозы изменился».

В 2007 году власти Германия заговорили о планах демонтировать все оставшиеся бункеры, заявив, что они бесполезны против новых угроз - терроризма и изменения климата. По данным властей, ни один из примерно 600 бункеров не пригоден для использования.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее также призвал к увеличению инвестиций в инфраструктуру для защиты гражданского населения от бомб. Во время визита в Хельсинки 8 марта он подчеркнул, что гражданская оборона «всегда является обратной стороной военной угрозы и обороноспособности».

Писториус призвал немцев готовиться к войне: почему именно сейчас?

Во время визита в Финляндию Писториус посетил спортивный зал, который может использоваться в качестве бункера. Хельсинки располагает бункерами на 900 тысяч человек, хотя население города составляет около 600 тысяч человек.