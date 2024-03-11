В Грузии обвинили Украину в недружественных действиях

Грузинские власти призвали руководство Украины выдать Грузии граждан, которые обвиняются в стране в различных преступлениях. Официальное заявление опубликовано на сайте правительства Грузии.

Как подчеркивается в заявлении, «в свете визита Зураба Адеишвили в составе официальной делегации Украины в Германию», власти Грузии выражают «глубокую обеспокоенность и озабоченность отношением украинского правительства к дружественной стране».

Адеишвили занимал посты министра юстиции и генпрокурора Грузии, когда Михаил Саакашвили был премьером страны. Позже против Адеишвили в Грузии возбудил уголовные дела о присвоении чужого имущества, а также об организации пыток и участии в них. В марте 2024 года появились фотографии украинской делегации в Бундестаге, на которых присутствовал Адеишвили.

В заявлении грузинских властей отмечается, что в последние два года Грузия «непоколебимо заявляла» о своей солидарности с Украиной. Страна присоединилась к более чем 600 инициативам, предусматривающим поддержку Украины, а также оказывает стране обширную гуманитарную помощь, подчеркнули в правительстве Грузии.

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При этом власти Украины вынудили грузинского посла покинуть Киев, выступили с «рядом заявлений о Михаиле Саакашвили, намекающих на политический мотив его заключения» в Грузии, и приняли у себя людей, против которых в Грузии возбуждены дела.

«С этой точки зрения особую тревогу вызывает присутствие Зураба Адеишвили на должности советника генерального прокурора Украины и Георгия Лорткипанидзе на должности заместителя главы Службы контрразведки Украины. Напоминаем, что указанные лица возглавляли авторитарный режим предыдущего правительства Грузии, уничтоживший жизни и здоровье многих людей», - подчеркивается в заявлении.

Правительству Грузии «непонятно, почему украинское правительство принимает решения, которые направлены на искусственное отделение двух дружественных стран и народов друг от друга».

В правительстве подчеркнули, что «для урегулирования отношений» двух стран Киеву необходимо передать Тбилиси преступников, которые сейчас занимают высокие посты в украинской власти.