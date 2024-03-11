СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы раздались в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщает украинский «24-й канал».

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В данный момент в восьми регионах Украины, в том числе в Харьковской области, действует воздушная тревога.

Накануне официальный представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк сообщила, что объект инфраструктуры был поврежден в Одесской области на юге Украины в результате ночных взрывов. Что это за инфраструктурный объект, чиновник не стала уточнять.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.