Китай объяснил необходимость недопущения эскалации конфликта на Украине

Дальнейший рост напряженности в украинском кризисе не соответствует интересам международного сообщества. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на встрече в Берлине со статс-секретарем МИД ФРГ Томасом Баггером.

"Конфликт и противостояние рискуют перейти к дальнейшей эскалации и не соответствуют общим интересам международного сообщества, включая Китай и Германию, - приводит его слова китайское внешнеполитическое ведомство. - КНР готова совместно с ФРГ поддержать созыв мирной конференции в подходящее время при равноправном участии всех сторон, чтобы проложить путь к скорейшему прекращению огня и окончанию военных действий".

Ли Хуэй рассказал Баггеру о посреднических усилиях по достижению консенсуса между Россией, Украиной и европейскими странами за прошедшую неделю.

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Ли Хуэй со 2 марта находится в международной поездке для оказания содействия урегулированию украинского конфликта, в ходе которой он сначала нанес визит в Россию. В соответствии с оглашенным графиком, китайский дипломат затем посетил штаб-квартиру ЕС, Польшу и Украину. Также ожидается, что он посетит Францию. Это второй раунд челночной дипломатии спецпредставителя, первый состоялся в мае прошлого года, когда он провел встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с дипломатами нескольких европейских стран и с украинским президентом Владимиром Зеленским.