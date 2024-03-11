В Китае выразили готовность работать с Германией для мира на Украине

Специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй на встрече с статс-секретарем МИД Германии Томасом Баггером заявил, что Китай готов сотрудничать с Германией для скорейшего завершения конфликта на Украине. Об этом передает РИА Новости.

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Дипломаты обсудили состояние китайско-немецких отношений, а также украинский кризис, процесс достижения мира и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

«Китай готов сотрудничать с Германией, чтобы совместно поддерживать своевременное проведение мирной конференции с равноправным участием всех сторон, а также чтобы как можно скорее проложить путь для прекращения огня и боевых действий», — подчеркнул Ли Хуэй.

В свою очередь Баггер добавил, что страны нашли консенсус относительно достижения мира на Украине. Он также подтвердил готовность работать с Пекином.

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