Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне подчеркнул необходимость того, чтобы европейские страны проявляли большую поддержку Украине и вели диалог с Россией на основе баланса сил. В своем интервью для La Tribune du dimanche он отметил, что неверно полагать, будто Евросоюз может устанавливать собственные правила, в то время как Россия пытается якобы влиять на внешнюю политику европейских стран.

Он подчеркнул, что Франция всегда выступала четко по отношению к России и стремится к тому, чтобы сообщество ЕС демонстрировало единство в поддержке Украины.

Министр напомнил о двусторонних соглашениях о гарантиях безопасности между Украиной и семью странами, включая Францию, а также о том, что еще 25 стран находятся в процессе заключения подобных соглашений. Он подчеркнул наличие консенсуса между Францией и Германией по большинству вопросов поддержки Украины.

В отношении возможной отправки западных войск на Украину Сежурне отметил, что ключевым вопросом является способность Запада заставить Россию прекратить военные действия иначе, чем через максимальную поддержку Украины. Подобные обсуждения проходили на высоком уровне, включая встречу 26 февраля в Елисейском дворце.

Зеленский сообщил о скором визите Макрона в Киев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал о возможном конфликте, если военные стран НАТО окажутся на территории Украины. Москва осуждает западные государства за предоставление военной помощи Киеву, что лишь, по оценке Кремля, усугубляет сложившуюся ситуацию.