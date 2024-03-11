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Орбан призвал страны Европы развивать армии и не рассчитывать на США

Европейские страны должны выделять средства на развитие своих армий и вооружений, потому что Вашингтон не станет вместо европейцев оплачивать их счета за безопасность, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы правительства Венгрии Виктора Орбана.

Орбан призвал страны Европы развивать армии и не рассчитывать на США
© РИА Новости

По его словам, пришло новое время вооружения в Европе, так как США «не будут вместо нас оплачивать счета за безопасность». Премьер-министр считает, что необходимо располагать собственной армией, техникой, чтобы «защитить родину или внести свой вклад в общий военный потенциал в альянсе».

Орбана напомнил слова бывшего американского президента Дональда Трампа. Он в 2016 году говорил, что «не хочет финансировать безопасность Европы вместо европейцев», которые должны или сами финансировать армию и закупать технику, или платить «цену за безопасность американцам».

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Как указал глава правительства, Венгрии также тяжело доставать деньги на модернизацию армии, однако с началом конфликта вокруг Украины стало понятно, что «прошло время», когда из бюджета можно было выделять на оборону небольшие объемы.

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