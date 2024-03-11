Орбан призвал страны Европы развивать армии и не рассчитывать на США

Европейские страны должны выделять средства на развитие своих армий и вооружений, потому что Вашингтон не станет вместо европейцев оплачивать их счета за безопасность, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы правительства Венгрии Виктора Орбана.

По его словам, пришло новое время вооружения в Европе, так как США «не будут вместо нас оплачивать счета за безопасность». Премьер-министр считает, что необходимо располагать собственной армией, техникой, чтобы «защитить родину или внести свой вклад в общий военный потенциал в альянсе».

Орбана напомнил слова бывшего американского президента Дональда Трампа. Он в 2016 году говорил, что «не хочет финансировать безопасность Европы вместо европейцев», которые должны или сами финансировать армию и закупать технику, или платить «цену за безопасность американцам».

Орбан рассказал об обещании Трампа не давать деньги Украине в случае избрания

Как указал глава правительства, Венгрии также тяжело доставать деньги на модернизацию армии, однако с началом конфликта вокруг Украины стало понятно, что «прошло время», когда из бюджета можно было выделять на оборону небольшие объемы.