Орбан рассказал о плане Трампа по Украине в случае избрания

Бывший лидер США Дональд Трамп обещал, что не будет давать Украине деньги в случае избрания президентом на выборах в ноябре 2024 года. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью каналу M1.

«Если Америка не даст денег, европейцы в одиночку не смогут профинансировать эту войну, и тогда война закончится», — подчеркнул глава венгерского правительства.

Орбан добавил, что Трамп не хочет, чтобы США финансировали безопасность европейцев вместо Европы. По его словам, пришло время перевооружения, у каждой страны должна быть своя техника и армия, чтобы защитить самих себя.

Ранее премьер Венгрии предрек урегулирование конфликтов на Украине и Ближнем Востоке в случае, если Дональд Трамп будет вновь избран президентом США.

Орбан заявил, что миру нужны такие лидеры как Дональд Трамп

Трамп встретился с Орбаном в пятницу, 8 марта, в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. Политики беседовали почти час. На встрече также присутствовали их ближайшие сотрудники.