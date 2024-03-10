Украинец в образе Волан-де-Морта пытался уплыть в Молдавию

Украинец в латексной маске и черной мантии пытался сбежать в Молдавию, но его перехватила Госпогранслужба Украины, сообщает издание Страна.ua. Мужчина намеревался переплыть сначала реку Турунчук, а затем Днестр.

Под его нарядом Волан-де-Морта был гидрокостюм, а с собой — термосумка со снаряжением. Беглец рассказал, что сам родом из Одессы. Отмечается, что маску он надел, чтобы его не опознали по видеокамерам.

Ранее стало известно, что одессит переплыл ледяную реку на границе с Румынией, чтобы скрыться от мобилизации и не оказаться на фронте. После этого мужчина прошел несколько километров в мокрой одежде до ближайшего населенного пункта.

Как признался сам беглец, ему крупно повезло, ведь неподготовленный человек мог запросто утонуть в реке или попасться пограничникам. Однако перспективу быть мобилизованным он счел более рисковой. В Румынии украинец получил документ, благодаря которому отправился в Венгрию.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский продлил всеобщую мобилизацию, заявив, что у граждан фактически нет выбора. По его словам, сейчас у них нет альтернативы, кроме как защищать свою страну. Также украинский лидер отметил, что украинцы «переключились на внутреннюю политику», поэтому мобилизация в стране не находит широкой поддержки.