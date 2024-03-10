На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Объект инфраструктуры и энергетическое оборудование повреждены в Днепропетровской области на Украине после взрывов. Об этом Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

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«Взрывы раздавались в Никополе и Мировской общине. Повреждены две многоэтажки, инфраструктурный объект и энергетическое оборудование», — говорит Лысак.

Он добавил, что в результате взрывов никто не пострадал, однако почти две тысячи человек остались без водоснабжения.

Лысак уточнил, что повреждение объектов было получено в результате 11 атак дронами и двух артиллерийских обстрелов.

Ранее сообщалось, что в Харькове произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях страны.