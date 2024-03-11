Фермеры, которые протестуют в Польше, перестали пропускать пассажирские автобусы на контрольно-пропускном пункте (КПП) Ягодин - Дорохуск на границе с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

Подчеркивается, что движение автобусов перекрыли не только с Украины в Польшу, но и из Польши на Украину. Что послужило причиной случившегося, неизвестно.

В воскресенье стало известно, что фермеры решили разблокировать КПП «Краковец». Вместе с тем есть информация, что блокаду возобновят в предстоящую среду.

На остальных пунктах пропуска ситуация не меняется - в очередях на границе по-прежнему насчитывается порядка 2,3 тыс. грузовиков.

Фермеры стали новой угрозой для европейских властей

В последние полгода в Европе проходят масштабные акции фермеров. Аграрии Польши, Болгарии, Франции, Германии и ряда других стран требуют от властей отказаться от экологических планов Евросоюза, а также выполнить экономические требования.