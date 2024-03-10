S&P приблизило кредитный рейтинг Украины к дефолтному

Международное агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте сразу на две ступени, до значения «СС». Это значение предшествует дефолту, пишет «Московский комсомолец».

Аналитики агентства отметили, что в 2024 году Украина должна погасить по облигациям $4,5 млрд.

«Негативный прогноз по долгосрочному рейтингу в иностранной валюте отражает риски для обслуживания коммерческого долга Украины», — уточнили в агентстве.

На фоне этого, заметили эксперты, новая реструктуризация внешних долгов республики «практически неизбежна».

Напомним, что в 2022 году Украина уже проводила реструктуризацию внешнего долга. В прошлом году был опубликован меморандум с МВФ, в котором говорилось, что в 2024 году Украина будет добиваться новой реструктуризации на условиях моратория на выплаты до 2027 года.