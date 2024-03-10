Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на высказывание Папы Римского Франциска о белом флаге, заявив, что у Украины есть свой флаг и что другие она поднимать не будет.

"Наш флаг - сине-желтый. <...> Мы не будем поднимать другие флаги", - написал министр в Х.

Комментируя слова понтифика, Кулеба отметил, что "такая стратегия Ватикана известна" по истории первой половины ХХ века.

"Призываю не повторять исторические ошибки", - добавил министр, не пояснив, что он имеет в виду.

Кулеба также выразил надежду на то, что понтифик найдет возможность совершить апостольский визит на Украину.

В МИД РФ оценили слова Папы Римского о белом флаге Украины

Накануне Франциск, отвечая на вопрос можно ли было бы считать проявлением смелости со стороны Украины то, что она подняла бы белый флаг, сказал: "Тот сильнее, кто думает о народе, у кого есть мужество поднять белый флаг и начать переговоры". Позднее глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, комментируя слова Франциска, сказал, что Папа, говоря о "белом флаге", имел в виду исключительно стремление к справедливому миру.