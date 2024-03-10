Глава Минобороны ФРГ заявил о финансовой «дыре» в 6 млрд евро

Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил власти страны о «дыре» в 6 миллиардов евро в бюджете бундесвера на 2025 год. Об этом сообщило немецкое издание Bild, передает РИА Новости.

«Министр обороны Борис Писториус бьет тревогу в правительстве: бундесверу в следующем году будет не хватать до шести миллиардов евро!» — пишет издание.

Отмечается, что если немецким военным не предоставят финансирование, Германия не выполнит требование НАТО о необходимости расходовать на оборону 2% ВВП.

Министерство финансов предусмотрело на оборону 52 миллиарда евро в 2025 году, но этих денег недостаточно. Эксперты бундесвера подсчитали, что необходимо еще 4,5 – 6 миллиардов. Иначе после выплат военнослужащим, отопления казарм и ремонта техники останутся «жалкие» 500 миллионов евро. О перевооружении и инвестициях в оборону придется забыть.

Расходы на военные учения Бундесвера в 2024 году вырастут до €311 млн

В частности, под вопросом развертывание боеспособной бригады в Литве. На это требуется пять миллиардов евро, деньги пока не выделены.

В конце января министр обороны ФРГ рассказал об увеличении военных расходов на исторически рекордную для бундесвера сумму.