Байден перепутал Украину с Афганистаном и Ираком

Президент США Джо Байден в интервью MSNBC оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком.

По его словам, Америка допустила ошибку, когда охотилась за Усамой бен Ладеном до тех пор, пока не убрала его, передает РИА «Новости». Байден добавил, что при этом США «не стоило лезть на Украину, то есть в Ирак и Афганистан», так как это породило лишь больше новых проблем.

Восемь крупнейших ляпов Байдена в 2022 году

Ранее Байден во время выступления на ежегодном собрании Национальной ассоциации губернаторов перепутал Россию и Китай.