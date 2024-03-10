СМИ: назначение Залужного привело к дипломатическому скандалу

«Беспрецедентным» нарушением дипломатических норм сопровождалось назначение бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного послом Украины. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели», передает РИА Новости.

© Офис президента Украины

Ранее Министерство иностранных дел Украины сообщило о согласовании его кандидатуры на должность посла в Великобритании. В Лондон уже отправлен соответствующий запрос.

В статье отмечается, что за всю историю существования внешнеполитических ведомств заранее заявлений о направлении агремана — запроса на согласие государства предоставить все права и дипломатические привилегии новому послу — никто и никогда не делал.

«Подобное заявление нарушает дипломатическую этику, все писаные и неписаные правила дипломатии», — пишет «Зеркало недели».

Издание отмечает, что офис Владимира Зеленского заставил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу сделать этот шаг, так как лидер Украины опасался отказа Залужного от назначения. При этом «Зеркало недели» утверждает, что Кулеба не тот министр, который смог бы сказать Зеленскому «нет», когда последний нарушает правила, законы и все мыслимые приличия.

Песков прокомментировал назначение Залужного послом Украины в Великобритании

«Зеркало недели» также выразило сомнения в том, что Залужный сможет справиться со своими новыми обязанностями. Оно задалось вопросом, возьмет ли вообще Зеленский трубку при звонке Залужного, ведь в ходе обсуждения ситуации на фронте они начинали ругаться уже на второй минуте беседы.