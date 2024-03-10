Байден заявил о готовности выступить в израильском парламенте

Президент США Джо Байден допустил возможность очередного визита в Израиль. Об этом он сообщил в интервью MSNBC.

Политик также заявил о готовности выступить перед израильским Кнессетом (парламентом).

«Да», — ответил американский лидер на вопрос журналиста о выступлении перед парламентом.

На уточняющий вопрос глава Белого дома заявил, что предпочел бы не вдаваться в дискуссию по этому вопросу.

Также в ходе интервью Байден заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вредит своей стране, так как настраивает против нее остальной мир.

Ранее Байден в ежегодном послании к Конгрессу «О положении страны» назвал недопустимым попытки Израиля использовать направляемую палестинцам гуманитарную помощь в качестве разменной монеты.