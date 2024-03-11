Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории «Разъединенных Штатов Америки»

Экс-президент США Дональд Трам заявил, что президент США Джо Байден является худшим президентом в истории «Разъединенных Штатов Америки».

«Джо Байден – худший президент в истории Разъединенных Штатов Америки», – приводит ТАСС заявление Трампа.

По его словам, на выступления Байдена «почти никто не ходит», в то время как на его собственные мероприятия собираются «тысячи людей».

Трамп пригласил Байдена на дебаты, чтобы кандитаты в президенты могли обсудить наиболее важные вопросы для страны.

Выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года.

Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост.