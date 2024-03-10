Премьер Словакии выразил опасения насчет вступления Украины в ЕС

При решении вопроса о принятии Украины в ЕС политические соображения могут перевесить реальное соответствие страны требованиям, стандартно предъявляемым государствам-кандидатам при вступлении в Евросоюз. Об этом рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я желаю Украине, чтобы она была государством — членом Евросоюза, но тогда, когда она будет готова (соответствовать критериям)», — отметил он.

Фицо выразил опасения, что в отношении Украины будут превалировать политические критерии, а не «критерии действительной готовности страны». Министр напомнил о высоком уровне коррупции на Украине, но говорить на данную тему в руководящих органах ЕС считают политически некорректным.

Глава МИД ФРГ выступила за вступление Украины в ЕС после окончания конфликта

Ранее председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала, что тема помощи Украине является приоритетной для Европейского союза в контексте обеспечения безопасности объединения. По ее словам, Евросоюз будет стоять с Украиной «плечом к плечу столько, сколько потребуется». Она отметила, что Брюссель обеспечит Киеву «еще больше денег и оружия».