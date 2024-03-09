Польская оппозиция анонсировала крупную акцию протеста в Варшаве

Польская оппозиция проведет крупную акцию протеста в Варшаве. Об этом заявил лидер партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский, передает РИА Новости.

«На 18 мая мы запланировали большой марш в Варшаве», — отметил политик.

1 марта стало известно, что в Польше украинские водители попытались провести акцию протеста в связи с блокировкой границы польскими фермерами. Сделать это им не дали местные правоохранители. В результате между польскими силовиками и украинцами произошла словесная перепалка, которая закончилась исполнением гимна Украины протестующими водителями.

Позже правоохранители задержали украинских водителей, перекрывших дорогу на польско-украинской границе.