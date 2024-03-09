Израиль ответил Турции на сравнение Нетаньяху с Гитлером

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна придерживается законов войны и не будет выслушивать моральные проповеди президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Так политик прокомментировал слова турецкого лидера, который сравнил премьер-министра с фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером.

Нетаньяху заявил, что Эрдоган «поддерживает убийц и насильников из террористической организации ХАМАС, отрицает геноцид армян, убивает курдов в своей стране, где пропадают оппоненты режима и журналисты».

Ранее Эрдоган сравнил израильского премьер-министра с Гитлером. «Никакой разницы между Нетаньяху, преступлениями, которые он совершает сегодня, и Гитлером, тем, что происходило 80 лет назад в нацистской Германии, нет», — сказал он, отметив, что при этом западные страны всячески потворствуют Израилю в его геноцидальной политике в Газе.