Тысячи людей потребовали отставки премьера Испании и вышли на протест

Тысячи людей вышли на протест в центр Мадрида и потребовали отставки действующего премьер-министра Испании Педро Санчеса. Об этом сообщает La Razon.

В организации митинга участвовали около сотни общественных и политических организаций, которые заявляют о «политическом, институциональном и социальном упадке, от которого страдает Испания с тех пор, как Санчес стал премьером», пишет издание.

Ранее Санчес пожаловался на распространение автократических режимов в западных странах. По словам премьера, оно является лишь симптомом более глубоких проблем, к которым он отнес, в частности, «эрозию среднего и рабочего классов».