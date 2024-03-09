Раскрыта новая предвыборная стратегия Байдена

Президент США в рамках своей предвыборной кампании в качестве новой стратегии попытается использовать критику своего возраста как преимуществ в борьбе за переизбрание. Об этом сообщает The New Yourk Times.

В новом ролике Байден в костюме стоит в магазине мороженого и рассматривает фруктовое мороженое и другие товары.

«Послушайте, я не молодой парень. Это не секрет. Но вот в чем дело: я понимаю, как сделать что-то для американского народа», — говорит он в камеру.

Президент США также раскрывает основные достижения своего первого срока, в том числе борьбу с пандемией коронавируса, ограничение цен на инсулин для пожилых людей и принятие закона об инвестициях в инфраструктуру и рабочие места. Он также обвиняет вероятного кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в лишении женщин «свободы выбора» в репродуктивных вопросах.

Байден и Трамп начали борьбу за ключевой для победы штат США

Ранее партия под названием No Labels сообщила, что планирует выдвинуть нового кандидата в президенты на ноябрьских выборах в США. Свое решение они объясняют тем, что многие американцы не относятся благосклонно ни к Джо Байдену, ни к бывшему президенту США Дональду Трампу.