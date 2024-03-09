Названа дата проведения следующего «Рамштайна»

Очередное заседание контактной группы по военному содействию Украине (формат «Рамштайн») состоится на базе ВВС США в ФРГ 19 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Последнее заседание группы прошло 14 февраля в онлайн-режиме.

По данным агентства, глава Пентагона Ллойд Остин пригласил коллег на базу Рамштайн для обсуждения ситуации на Украине и вопросов безопасности, в той или иной степени затрагивающих интересы союзников США.

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Напомним, что в 2022-2023 годах к контактной группе присоединились порядка 50 стран. В январе 2024 года в ее рамках была образована «коалиция дронов» для Украины. В нее вошли Соединенное Королевство, ФРГ, Дания, Швеция, Нидерланды, страны Балтии и Канада.