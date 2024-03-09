Вучич назвал причину милитаризации Запада

Западные страны идут к полной милитаризации, многократно увеличивают закупки вооружений, так как им не удалось легко победить ВС РФ на Украине, отметил президент Сербии Александр Вучич. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, сербский лидер сделал ряд заявлений по текущей повестке в ходе посещения Военно-технического института, расположенного на окраине Белграда.

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Особое внимание Вучич обратил на беспилотники «Врабац», «Осица», «Обад», «Сенка», «Комарац» ( «Воробей», «Оса», «Овод», «Тень», «Комар» соответственно).

Президент отметил, что следует ускорить работы над производством дронов типа «Комарац». Он добавил, что в течение года необходимо передать военным не менее пяти тысяч единиц.

Вучич подчеркнул, что в настоящее время в мире творится ажиотаж в оборонной сфере, западные страны активно скупают вооружения.

«Все они [лидеры западных стран] думали, что [президент РФ Владимир] Путин будет легко побежден, но так как видят, что он не будет легко побежден, идут к полной милитаризации и увеличению в пять раз своих возможностей во всем», — пояснил Вучич.

Глава Сербии также похвалил российские ударные беспилотники «Ланцет» и посетовал, что Россия никому не передает технологию их производства.