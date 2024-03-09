На Украине из-за дефицита бюджета могут расформировать пять министерств

На Украине в связи с дефицитом украинского бюджета могут расформировать не менее пяти из 19 министерств, информирует украинское издание New Voice.

«Украинские власти по причине дефицитного бюджета на текущий год планируют сократить не менее пяти министерств из 19 имеющихся», — говорится в публикации.

По данным издания, в первую очередь власти намерены сократить ведомства, связанные с социальной сферой.

Отмечается, что часть попавших под сокращение сотрудников может перейти в управление к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

Ранее Денис Шмыгаль заявил, что власти планируют сократить на треть количество украинских министерств, а также уменьшить число государственных служащих.