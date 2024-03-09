Эрдоган сравнил правительство Нетаньяху с нацистами

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и его правительство приравняли свои имена к ряду «сегодняшних нацистов». Им предстоит ответить перед международным судом. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

В субботнем выступлении турецкий лидер заявил, что израильские власти совершили в секторе Газа «множество позорных инцидентов» и «преступления против человечности».

«Нетаньяху и его правительство… приравняли свои имена к Гитлеру, Муссолини... в качестве сегодняшних нацистов», — сказал Эрдоган.

По его словам, «Израиль проводит политику геноцида против наших палестинских братьев». Более 32 тысяч палестинцев были убиты в результате атак Телль-Авива, направленных непосредственно против мирных жителей. Около 2 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.

Как передает Haberler, Эрдоган отметил, что с первого дня израильских атак на Газу Анкара мобилизовала все силы и средства, выступала от имени палестинцев на международных встречах.

«Мы делаем и будем делать все необходимое, чтобы привлечь этих убийц к ответственности перед международным правом», — заключил президент Турции.