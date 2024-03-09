Орбан сделал заявление после встречи с Трампом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что в случае возвращения 45-го президента США Дональда Трампа в Белый дом удастся урегулировать конфликты на Украине и на Ближнем Востоке. Об этом пишет ТАСС.

Встреча между Орбаном и Трампом, кандидатом в президенты США от Республиканской партии, прошла в пятницу, 8 марта, в поместье бизнесмена Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Орбан встретился с Трампом

«Трамп был президентом мира, он пользовался уважением во всем мире и таким образом создал условия для мира», — напомнил премьер.

По его словам, во время президентства Трампа на Ближнем Востоке и на Украине был мир. Если бы его избрали на второй срок, добавил Орбан, на Украине не велись бы боевые действия.

В ходе беседы, отметил премьер, стороны согласились, что «мир наступит, если найдутся мировые лидеры, которые хотят мира».