Армения высказалась о мирном соглашении с Азербайджаном

Армения стремится к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном, однако по ряду ключевых вопросов остается разногласия, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян. По его словам, которые прозвучали в эфире TRT World, действия Баку «вызывают вопросы» у Еревана.

По многим пунктам нам удалось достичь согласия, однако есть ключевые, очень важные вопросы, вокруг которых позиции сторон еще далеки друг от друга, — заявил Мирзоян.

В Армении обсуждают идею о вступлении в Евросоюз

Министр отметил, что Армения хочет внести Алма-Атинскую декларацию от 1991 года, на основе которой Ереван и Баку признают территориальную целостность друг друга. В то же время, по его словам, азербайджанская сторона не желает подписывать документ, что вызывает вопросы.

Мирзоян добавил, что Турция не может выступать в качестве посредника в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Он объяснил это тем, что позиции Анкары и Баку совпадают в данном вопросе.

Ранее глава МИД Армении заявил, что в стране активно обсуждают новые возможности в области внешней политики, в том числе и идею вступить в Евросоюз. По его словам, у граждан страны есть европейские устремления. Мирзоян подчеркнул, что Ереван углубляет отношения с Евросоюзом и США, сохраняя при этом традиционные связи, а также выстраивая отношения с Востоком.