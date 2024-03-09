Макрон закрепил в конституции Франции право женщин на аборт

Президент Франции Эмманюэль Макрон 8 марта закрепил в конституции право женщин на прерывание беременности. Текст о внесении изменений в основной закон государства опубликован в субботу во французском официальном журнале.

© Российская Газета

Франция стала первой страной в мире, закрепившей право женщин на аборт в конституции. Новая статья гласит: "Право женщин свободно прибегнуть к добровольному прерыванию беременности гарантировано законом".

В парламенте за эту инициативу высказались 780 парламентариев, против 72, 50 воздержались. Как только результаты голосования стали известны, Макрон назвал это решение "гордостью Франции и сигналом всему миру" и предложил отпраздновать событие, на что моментально отреагировала администрация Эйфелевой башни. На ее фасаде сразу же высветилось масштабное панно с надписью "Мое тело - мой выбор" на английском языке.

Уже почти полвека француженки обладают правом на аборт по желанию на сроке до 14 недель беременности. Внесение же этого положения в конституцию, как заявляют его инициаторы, должно предотвратить возможный откат в этой области в будущем.

По данным Французского института демографических исследований, если в 2017 году на рождение четырех младенцев приходился один аборт, то в прошлом году - один на трех новорожденных. Средний возраст женщин, рожающих впервые, также вырос с 31,2 года, а число детей, рожденных вне брака, увеличилось до 65 процентов.