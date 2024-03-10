В Польше раскритиковали идею ввести войска НАТО на Украину

Польский публицист и обозреватель Лукаш Важеха заявил, что слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о возможной отправке военнослужащих НАТО на Украину абсолютно неприемлемы.

В соцсети Х он отметил, что Сикорский зря согласился с президентом Франции Эммануэлем Макроном насчёт ввода войск, так как в случае военного столкновения полякам придётся самим оборонять свою страну.

«Удивительно, что польские политики не видят разницы в географическом положении Франции и Польши. Макрон не будет защищать наши границы в случае чего, это будем делать мы. Опомнитесь», — добавил Важеха.

Ранее Сикорский заявил, что отправка войск НАТО на Украину не является немыслимой.