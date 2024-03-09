Польша призывает к «творчески продуманной» эскалации против России

Варшава призывает западные страны-союзницы к асимметричной и «творчески продуманной» эскалации против России в украинском конфликте. Об этом в интервью газете Rzeczpospolita Польши Радослав Сикорский.

«Запад должен осуществить творчески продуманную и асимметричную эскалацию», — призвал польский министр, добавив, что «присутствие войск НАТО на Украине не является чем-то немыслимым».

В Польше высказались об идее отправки солдат из европейских стран на Украину

Сикорский также отметил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о войсках НАТО на Украине полезны тем, что оказывают давление на Россию.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что высказывания Макрона являются попыткой все больше вовлечь страну в конфликт на Украине.