Республиканцы США предложили альтернативный способ помочь Киеву

Конгрессмены от республиканской партии в США начали разработку альтернативного пакета помощи Украине, часть которой может быть предоставлена в виде кредита. Об этом заявили на телеканале NBC News со ссылкой на источники.

«Спикер палаты представителей Майк Джонсон и председатели ключевых комитетов палаты представителей, которые имеют отношение к национальной безопасности, работают над разработкой своего собственного пакета помощи Украине. <…> Среди выдвинутых предложений — рассматривать часть невоенной помощи как своего рода кредит», — говорится в материале.

Еще в 2022 году в СМИ писали, что Украина погрязла в долгах по кредитам из-за поддержки западных стран. Также в украинском минфине заявили, что к концу 2023 года госдолг страны составил 136,35 миллиарда долларов, что стало историческим рекордом для государства, пишет RT.

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