Байден оскорбил в своей речи Путина, Трампа и Орбана

Американский лидер Джо Байден вставил в свою речь про диктатуру президента России Владимира Путина, экс-главу Белого дома Дональда Трампа и главу правительства Венгрии Виктора Орбана, сообщает РИА Новости.

Это произошло на встрече со сторонниками в штате Пенсильвания. Президент США сказал, что за свою политическую карьеру много общался с европейскими лидерами, и знает их всех. Байден утверждает, что, уходя со встреч, они брали его за руку, отводили в сторону и говорили: «Он [Трамп] не может снова выиграть, потому что моя демократия, моя страна на кону».

Премьера Венгрии глава США описал как человека, который открыто возражает против демократии.

«Знаете, с кем он [Трамп] встречается сегодня в Мар-а-Лаго? С Орбаном из Венгрии, который прямо заявил, что не думает, что демократия работает, и он ищет диктатуры», – заявил Байден.

Он также упомянул и руководство России. По словам Байдена, он провел «адскую работу, чтобы объединить Европу, НАТО, чтобы убедиться, что Украину не сокрушит диктатор из России».

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