Орбан обратился с просьбой к Трампу

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан попросил бывшего американского лидера Дональда Трампа сделать Америку вновь великой, сообщает «Ура.ру».

Предвыборный лозунг кандидата в президенты США венгерский премьер разместил у себя в соцсетях, подписывая совместную фотографию.

Снимок был сделан 8 марта во время встречи Орбана с Трампом в поместье экс-президента Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Кроме призыва возродить Америку, премьер-министр также добавил подпись «Миротворцы», намекая, что он отправился в Соединенные Штаты в поисках мирного урегулирования конфликта вокруг Украины.

С возвращением Трампа в Белый дом связаны надежды Венгрии на нормализацию отношений Москвы и Киева.