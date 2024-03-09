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Байден запутался в датах штурма Капитолия

Президент США Джо Байден во время встречи со сторонниками в Филадельфии оговорился, назвав датой штурма здания Капитолия 6 июля. На это обратило внимание РИА Новости.

Байден вновь допустил оговорку
© globallookpress.com

Однако почти сразу американский президент назвал правильную дату — 6 января.

На том же мероприятии Байден заявил, что «работает как проклятый, чтобы объединить Европу, НАТО и сделать так, чтобы Украина не была разгромлена», добавляет ТАСС.

Байден часто вспоминает штурм Капитолия в начале 2021 года, утверждая, что в тот момент страна могла лишиться демократии.

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