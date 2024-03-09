Зеленский попал в неприятную ситуацию на встрече с Эрдоганом

Переводчик не смог внятно перевести на украинский язык вопрос журналиста из Турции Владимиру Зеленскому, сообщает РИА Новости.

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Он заставил представителя СМИ повторить вопрос по-английски. Это произошло на пресс-конференции Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после встречи в Стамбуле. На появившемся видеоролике слышно, как журналист одного из телеканалов начал задавать вопрос Зеленскому, однако в ответ получил недовольное выражение лица последнего. Синхронист, пытавшийся переводить вопрос с турецкого на украинский, выдавал лишь бессвязные фразы и издавал непонятные звуки.

Поначалу Зеленский делал вид, что фиксирует пометки в блокноте. Он пытался мимикой и жестами намекнуть членам своей команды, что он не понимает, что ему говорят. Переводчик продолжал делать длинные паузы, которые изредка прерывались странными звуками. Недоуменное выражение лица Зеленского изменилось, когда он решил сам обратиться к журналисту.

«Очень сложный перевод. Можете спросить по-английски?» — попросил журналиста Зеленский.

Получив отрицательный ответ, Зеленский предложил повторить попытку, после чего инициативу перехватил другой переводчик.

Зеленский прилетел в Стамбул на встречу с Эрдоганом 8 марта. По итогам переговоров лидер Турции заявил, что Анкара готова принять мирный саммит по Украине с участием России. Зеленский выступил против этой инициативы, так как он «не видит» представителей Москвы на таком саммите.

Зеленский выступил против участия России в мирном саммите