Китай оценил идею мирной конференции по Украине

Власти Китая выступают за международную мирную конференцию по Украине при условии, что в ней примут участие, как Москва, так и Киев, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан, который выступил на заседании Совета безопасности ООН.

По его словам, в конференции должны принимать участие все стороны. Речь идет о «равном участии» и «справедливом обсуждении всех мирных планов».

«Мы готовы взаимодействовать со всеми сторонами, чтобы консолидировать консенсус для окончания конфликта», — заявил дипломат.

Ранее Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что выступает против участия России в мирном саммите. При этом Киев хочет добиться справедливого мира.

«Мы не видим, каким образом можно приглашать людей, которые все блокируют, разрушают и убивают. <...> Сначала цивилизованные страны разработают план, а уже потом будут приглашены представители РФ», — сказал Зеленский.

До этого турецкий лидер указал, что Анкара по-прежнему готова организовать и провести мирный саммит по российско-украинскому конфликту.

Зеленский выступил против участия России в мирном саммите