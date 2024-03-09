WP: Байден предпочел доверять друзьям вместо советников перед важными решениями

Принимая важные решения, президент США Джо Байден регулярно советуется со своими друзьями. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

А вот своих советников (есть такая должность в американской администрации) хозяин Белого дома слушает не всегда.

По мнению экспертов, Байден просто никому не доверяет так, как старым друзьям из политической элиты США.

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Журналисты WP утверждают, что перед принятием сложного решения Байден всегда советуется с человеком, с которым он близко знаком и доверяет.

В статье говорится, что больше всего нынешнего американского лидера волнует реакция избирателей, поэтому обычно президент прислушивается к тем советчикам, которые имеют опыт ведения избирательных компаний.

Авторы статьи назвали и два минуса: отсутствие свежих идей и нерешительность Байдена, которая чревата ошибками в кризисных ситуациях.