В МИД Польши разъяснили смысл слов Макрона о войсках НАТО на Украине

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о войсках НАТО на Украине полезны тем, что оказывают давление на Россию. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, его слова приводит Rzeczpospolita.

Он добавил, что не считает появление военных НАТО на Украине чем-то невероятным.

Ранее Сикорский призвал Конгресс США принять законопроект о поддержке Украины. Как считают в Польше, одобрение поддержки будет иметь «эпохальное» значение.

Макрон дополнил свои слова об отправке военных на Украину