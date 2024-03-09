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В МИД Польши разъяснили смысл слов Макрона о войсках НАТО на Украине

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о войсках НАТО на Украине полезны тем, что оказывают давление на Россию. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, его слова приводит Rzeczpospolita.

В МИД Польши разъяснили смысл слов Макрона о войсках НАТО на Украине
© РИА Новости

Он добавил, что не считает появление военных НАТО на Украине чем-то невероятным.

Ранее Сикорский призвал Конгресс США принять законопроект о поддержке Украины. Как считают в Польше, одобрение поддержки будет иметь «эпохальное» значение.

Макрон дополнил свои слова об отправке военных на Украину

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