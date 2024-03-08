Байден ответил на вызов Трампа провести дебаты

Президент США Джо Байден намерен принять решение о том, участвовать или нет в теледебатах со своим наиболее вероятным соперником на предстоящих в ноябре выборах Дональдом Трампом в зависимости от поведения последнего. Об этом нынешний американский лидер заявил журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном при вылете в Филадельфию (штат Пенсильвания).

"Это зависит от его поведения", - сказал демократ Байден, когда его попросили уточнить, будет ли он участвовать в дебатах с республиканцем Трампом.

На днях Трамп активно вызывал Байдена на предвыборные теледебаты. Белый дом отказывался пояснить, будет ли принят этот вызов.

В настоящее время нет практически никаких сомнений в том, что Республиканская партия выдвинет в качестве своего кандидата в президенты предыдущего главу американской администрации 77-летнего Трампа. Вопрос официального выдвижения кандидатуры Байдена Демократической партией в качестве ее кандидата в президенты фактически решен. По сути, к появлению какой-то другой фигуры в качестве кандидата демократов может привести только добровольный отказ Байдена, которому 81 год, от продолжения борьбы за переизбрание. Однако он до настоящего времени категорически отвергал призывы ряда однопартийцев отказаться в силу возраста от участия в предвыборной гонке и дать шанс выйти на авансцену новому поколению политических деятелей.

Трамп пригласил Байдена на дебаты

Предвыборные теледебаты кандидатов в президенты США должны начаться осенью. Первый раунд пройдет 16 сентября в штате Техас, второй - 1 октября в штате Вирджиния, третий, заключительный, - 9 октября в штате Юта. Кроме того, 25 сентября в штате Пенсильвания состоятся дебаты возможных вице-президентов страны. Президентские выборы в стране назначены на 5 ноября.