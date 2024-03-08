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Зеленский выступил против участия России в мирном саммите

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре заявил, что выступает против участия России в мирном саммите. Его слова передает украинское издание «Страна.ua».

Зеленский выступил против участия России в мирном саммите
© Газета.Ru

По словам украинского президента, Киев хочет добиться справедливого мира.

«Мы не видим представителей России на таком саммите. Мы не видим, каким образом можно приглашать людей, которые все блокируют, разрушают и убивают. <...> Сначала цивилизованные страны разработают план, а уже потом будут приглашены представители РФ», — поделился Зеленский.

До этого Эрдоган говорил, что Турция по-прежнему готова организовать и провести мирный саммит по российско-украинскому конфликту.

8 марта в Стамбуле прошла встреча Зеленского и Эрдогана. Агентство Anadolu сообщало, что на встрече обсуждались вопросы, связанные с продолжающимся конфликтом на Украине.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник также называл стремление президента Украины Владимира Зеленского монополизировать право на мирные планы контрпродуктивным.

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