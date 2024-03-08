Азербайджан призвал Францию не вмешиваться во внутренние дела страны

У Парижа нет «морального права» выступать с подобными утверждениями. Отмечается, что 8 марта Министерство по делам Европы и иностранных дел Франции выступило с заявлением, в котором говорится, что «в Азербайджане взята под прицел свобода мысли и печати, осуществляются необоснованные аресты». «Расцениваем такие необоснованные и предвзятые заявления Франции как вмешательство во внутренние дела Азербайджана, следственный процесс и независимость судебной власти. Франция, в которой имеют место грубые нарушения прав человека, где в ходе беспорядков убиваются активисты, широко распространены случаи взяточничества и коррупции в законодательных структурах, случаи исламофобии и нападений на мусульман, а также ряд других нарушений прав человека, не имеет морального права предъявлять претензии Азербайджану», — говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.