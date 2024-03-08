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Эрдоган подтвердил готовность провести мирные переговоры с Россией и Украиной

Турция подтверждает готовность провести мирные переговоры с участием России и Украины. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

Эрдоган подтвердил готовность провести переговоры с РФ и Украиной
© Lenta.ru

По итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским турецкий лидер уточнил, что Анкара может предоставить площадку для мирного саммита.

«К сожалению, наша дипломатическая инициатива, предпринятая в 2022 году в Стамбуле, не принесла результатов. Война между Украиной и Россией должна закончиться путем переговоров», — сказал Эрдоган.
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