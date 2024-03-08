Госдеп США: власти Зимбабве выдворили из страны сотрудников USAID

Власти Зимбабве выдворили сотрудников Агентства по международному развитию США (USAID). Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер.

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«В прошлом месяце власти Зимбабве неожиданно задержали и депортировали сотрудников и подрядчиков USAID, которые проводили оценку ситуации в области развития и управления в Зимбабве», — приводит ТАСС его слова.

Миллер подчеркнул, что с сотрудниками американского агентства жестоко обращались и запугивали.

Ранее стало известно, что USAID планирует запустить программу, которая поможет украинцам «добиться справедливости» и преодолеть социальные разногласия в постконфликтный период.