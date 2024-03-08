Украина выходит из соглашения СНГ о пограничных войсках

Украина денонсирует соглашение СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Такое решение принято на заседании кабинета министров", - написал он в Telegram-канале.

Это соглашение было подписано в Минске 30 декабря 1991 года.

Кроме этого, представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем телеграм-канале сообщил, что Украина разрывает соглашение с СНГ о поставках товаров для обеспечения национальных гидрометеорологических служб стран - участниц Содружества. Соглашение было подписано 9 сентября 1994 года в Москве.

Украина разорвала соглашение с РФ о сотрудничестве в области предупреждения катастроф

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, Сирией, а также в рамках СНГ.