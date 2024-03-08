СМИ: Зеленский рассматривает возможность увольнения Кулебы

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки главы МИД страны Дмитрия Кулебы. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на источники.

"К Кулебе очень много вопросов. В частности, по кандидатурам послов, предоставляемых МИД, много претензий. ОП (офис президента - прим. ТАСС) в целом недоволен дипломатической службой. Все, конечно, понимают, что с теми ресурсами, что у него есть, невозможно всего достичь, но информация о неудовлетворительном состоянии дел в посольствах течет из разных сторон - даже от политиков, побывавших в той или иной стране, и легендированных сотрудников", - приводит издание слова источника.

По информации "Страны", Кулебу изначально планировали отправить послом в Лондон, но затем было принято решение назначить на эту должность бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

Кулеба попросил Запад отправить военных на Украину

Источник издания также сообщил, что наиболее вероятным кандидатом на замену действующему главе МИД является замглавы офиса президента Игорь Жовква. В администрации Зеленского он курирует внешнеполитическое направление.

8 марта официальный представитель МИД Украины Олег Николенко объявил об уходе в отставку.