Зеленский рассказал об ударе ВС РФ во время своего визита в Одессу

Баллистическая ракета ударила в 300-400 метрах от президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, когда они находились в Одессе. Об этом заявил украинский президент в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.

«Мы были в порту и в 300-400 метрах был удар баллистической ракеты. Ракета очень быстро пришла, сирена начала работать, но очень коротко. Удар, мы понимаем, шел из Крыма, поэтому очень быстро не удалось командам среагировать», — заявил Зеленский.

По словам Зеленского, он не знает, куда именно целилась российская армия и был ли этот удар именно по нему.

6 марта в Одессе во время встречи Владимира Зеленского и Кириакоса Мицотакиса произошли взрывы. В этот момент политики осматривали городской порт и не успели пройти в укрытие.

Минобороны России заявило о нанесении ракетного удара по ангару в промышленном портовом районе Одессы, где, по информации ведомства, готовили безэкипажные морские катера для украинской армии.