Макрон дополнил свои слова об отправке военных на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон сделал дополнение к своему заявлению от 26 февраля о возможности отправки военных стран Запада на Украину. Французский лидер пояснил свои слова, общаясь с журналистами после церемонии в министерстве юстиции республики.

"Не исключать что-то - не означает делать это", - заметил он в эфире телеканала BFMTV.

26 февраля на встрече в Париже по дальнейшей поддержке Киева, как заявил тогда Макрон, затрагивалась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники дискуссии не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.

Макрон обсудил условия ввода французских войск на Украину

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню ранее заявил, что "об отправке военных на Украину для участия в боевых действиях речь не идет". Он выразил мнение, что военное присутствие стран Запада на Украине могло бы потребоваться для "обучения украинской армии и разминирования".